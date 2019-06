Trump e Melania a Londra, critiche all'abito della First Lady. Dal pranzo ai reali, cosa faranno oggi

La visita dia Londra sta facendo discutere: non solo per le polemiche partite dal presidente americano nei confronti dei suoi oppositori britannici, dal sindaco di Londra Khan al leader laburista Corbyn, ma anche per il look della First Lady, Melania Trump. Nota per il suo guardaroba curato, Melania è partita ieri dalla Andrews Air Force Base nel Maryland con un abito Gucci stampato con i simboli di Londra, ma in volo, prima di atterrare, ha cambiato vestito.Atterrata questa mattina a Stansted, la Trump ha sfoggiato un completo con dei colori rosso, bianco e blu, che richiamano la bandiera inglese e quella americana. Gonna a matita in blu navy, blazer abbinato e una camicetta bianca di seta con fiocco sul collo, il suo cambio di abito probabilmente non è una coincidenza. Oltre alla scelta dei colori, la blusa sembrava avere delle medaglie stampate sul petto, che potrebbero essere viste come un cenno alle onorificenze tipiche delle visite ufficiali dei reali e dei nobili inglesi. Ai piedi una coppia di decollete Louboutin riconoscibilissime dalla suola rossa.









L'ABITO GUCCI Sfortunatamente, una giornata ventosa a Londra non era la condizione ideale per una camicetta pussy-bow (con fiocco da allacciare al collo). Questo look è stato un cambiamento rispetto a quello che Melania indossava quando si è imbarcata sull'Air Force One. Il vestito Gucci, che si può comprare per 4.400 dollari, aveva delle stampe in rosa acceso, verde e arancione ispirate ai luoghi più iconici di Londra tra cui il Big Ben, il Tower Bridge, gli autobus a due piani e il Parlamento. L'abito lungo fino a metà polpaccio e con maniche a tre quarti era stretto in vita da una cintura verde bosco, colore amatissimo sia da Kate Middleton che dalla Markle. Ci sono stati anche dei commenti sul fatto che l'ex modella non ha infilato le braccia nelle maniche della giacca. Una tendenza, quella di indossare il cappotto come un mantello, diventata di gan moda un paio di anni fa e che sembra essere ancora forte. La First Lady lo ha fatto innumerevoli volte, Kim Kardashian West ne è una fan e anche Meghan Markle, la duchessa del Sussex, è stata vista con il cappotto sulle spalle.

Trump e Melania incontreranno la famiglia reale inglese: chissà che Trump non sia imbarazzato dopo gli audio, diffusi dal Sun, in cui definiva ‘cattiva’ la duchessa Meghan Markle. A Buckingham Palace è in programma anche un banchetto di gala, mentre successivamente Donald e la First Lady visiteranno Westminster Abbey: domani invece sarà la volta dell’incontro con la premier Theresa May. Non mancheranno ovviamente le proteste e le manifestazioni di contestazione al presidente americano, definito «controverso» anche dallo stesso ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt, aspirante futuro successore della May.Il dress code di Melania sui social media ha suscitato reazioni contrastanti. Come per qualsiasi cosa abbia a che fare con la moda (e la politica), alcuni utenti hanno rivolto infatti critiche all'outfit scelto da Melania, che sembrava ricalcare quello del personale di bordo.