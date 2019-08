«Tu vivevi qui?», CR7 mostra al figlio dove viveva da ragazzino e il bambino stenta a crederci

Mercoledì 21 Agosto 2019, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo si è recato a Lisbona, Portogallo, con un amico e suo figlio per visitare la residenza dove è cresciuto, dopo aver lasciato la sua nativa Madeira, e ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio. Cristiano Jr. non ha potuto nascondere il suo stupore quando ha visitato il posto.Durante un'intervista con la TVI, l'attaccante della Juventus ha raccontato del suo desiderio di mostrare a Cristiano Jr. quel luogo, lontano dai lussi. «Conosceva già Madeira e la residenza dei Marques de Pombal. È venuto con me e c'erano le stesse persone di un tempo», ha detto. «Mi sono commosso, sono sincero, perché non mi aspettavo di vedere le stesse persone e questo mi ha commosso», ha continuato il calciatore.Tuttavia, ancora più grande è stato lo stupore del piccolo Cristiano che ha stentato a credere che suo padre avesse vissuto proprio lì. «Siamo entrati nella stanza in cui alloggiavo e mio figlio si è girato e ha detto:'Papà, vivevi qui? Non riusciva a crederci», ha rivelato.Infine, Cristiano Ronaldo ha fatto riferimento ai valori che intende trasmettere a suo figlio. «Pensano che tutto sia facile. La qualità della vita, le case, le macchine, i vestiti. Pensano che tutto ciò cada dal cielo», ha detto. L'attaccante ha aggiunto che quando partecipa a un evento nelle scuole, cerca di trasmettere ai bambini l'idea che il talento non è sufficiente per avere successo. «Con il lavoro e la dedizione si ottiene ciò che si vuole», ha spiegato.