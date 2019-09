Bimbo di 4 anni malato di tumore si sente male, il gesto della sorellina commuove il web

Martedì 10 Settembre 2019, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bimbo ha soloe combatte, ma lain questa lotta. Uno scatto condiviso dalla mamma del piccolo malato haLa foto mostra il bambino provato dalla chemioterapia mentre in bagno prova a vomitare con accanto la sorella maggiore, ma comunque molto piccola, che lo accarezza restandogli al fianco.A Beckett nel 2018 è stato diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta, un tipo di tumore del sangue che colpisce i globuli bianchi nel midollo osseo. Da allora il piccolo che vive a Princeton, in Texas ha iniziato le cure tra trasfusioni e cicli di chemioterapia. Cure che sono in grado di salvargli la vita, ma che lo debilitano profondamente. In questa battaglia contro la malattia il sostegno della famiglia è importante e la sorellina Aubrey, di appena 14 mesi più grande di lui lo ha capito bene.La mamma dei bambini ha condiviso lo scatto sulla sua pagina Facebook parlando di un rapporto molto stretto e speciale tra i due. Dopo lo scatto la sorella si è lavata le mani, ha aiutato il fratellino a stendersi sul divano, poi ha chiesto di poter pulire il bagno. «Una cosa che non ti dicono sul cancro infantile è che colpisce l'intera famiglia», scrive la mamma nella lunga didascalia. L'importante però è restare uniti e non mollare mai. Al piccolo Beckett aspettano altri due anni di chemio, ma una cosa è sicura: non sarà mai solo.