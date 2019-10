Cancro al seno, diagnosi sbagliata a una mamma 30enne: «È solo una mastite». La scoperta mentre allatta il figlio

Domenica 20 Ottobre 2019, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma di due bambini, talmente in salute da riuscire a completare la mezza maratona a soli cinque mesi dal parto, ha scoperto di avere un tumore al seno mentre allattava il figlio più piccolo.Amy Palmer, 30enne di Paignton, nel Devon, nel Regno Unito, aveva completato con successo la sua prima mezza maratona nel febbraio 2019, a soli cinque mesi dalla nascita del figlio più giovane, Lenny (11 mesi). Quella stessa settimana, Amy ha anche festeggiato i trent'anni e si sentiva più sana che mai.Meno di un mese dopo Amy ha trovato un nodo al seno destro durante l'allattamento Lenny. Il suo medico di famiglia le ha assicurato che si trattava solo di mastite. Dopo due settimane, il nodulo era ancora evidente, quindi è tornata per ffettuare un'ecografia e una biopsia del nodulo, ma i medici hanno ancora insistito sul fatto che era improbabile che fosse un cancro. Il 20 marzo 2019 ad Amy è stato diagnosticato un carcinoma mammario HER2 positivo. Una lumpectomia l'11 aprile ha rimosso un nodulo di circa un centimetro, Amy ha subito sei cicli di chemioterapia prima di iniziare le radiazioni in ottobre.Dopo aver ricevuto la diagnosi, Amy ha dovuto smettere di allattare il figlio più piccolo, il primo di molti sacrifici che avrebbe dovuto fare come madre in lotta contro il cancro.Amy ha appreso che il carcinoma mammario può colpire le donne a qualsiasi età, ma lo screening mammografico in Gran Bretagna è applicabile solo alle donne di età pari o superiore a 50 anni. Tuttavia, Amy chiede che l'età minima venga ridotta ad almeno 18 anni, in modo che il carcinoma mammario possa essere scoperto nelle donne più giovani in una fase precedente.