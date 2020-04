Dalla Turchia un filmato con le parole dei giovani per gli italiani, «vi amiamo, non mollate, state a casa»

Dalla tv turca DW è stato diffuso un bellissimo filmato per far sapere agli italiani che i ragazzi turchi stanno facendo il tifo per il nostro paese. Il filmato inizia con il volto di Cemile Tahran, una ragazza di 23 anni, che rincuora. «Forza, noi siamo a casa e anche voi state a casa. L'Italia è il paese dei miei sogni. I nostri cuori sono sempre con voi».

Erdem Yildiz, un uomo di 30 anni, augura «ai cari amici italiani che in questo momento siamo tutti assieme e siamo tristi per tanti morti, vi vogliamo molto bene». Ahmet Cen Isis è sicuro che passerà tutto, «i vostri amici turchi sono con voi». Un'altra voce, stavolta una giornalista di Istanbul, ripete che «stiamo tutti affrontando le nostre paure». Un'altra ragazza mostra un magnete acquistato durante un viaggio a Venezia. «Il ricordo è rimasto a quei giorni pieni di gioia. Resisti Italia siamo con te». Una giovane di nome Ecilua Diler incoraggia: «Non mollate».

