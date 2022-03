«Ucraina solo prima tappa di Putin, pronti a usare armi nucleari», il conduttore tv Vladimir Solovyov sogna la Grande Madre Russia

Quante preoccupazioni per Vladimir Solovyov, re dei talk show della Russia (la Grande madre Russia, per lui): dal sequestro del villone da 8 milioni di euro attiguo a quello di George Clooney sul lago di Como al dubbio (fantascientifico, in verità) che l'Ucraina sia vicina alla produzione di ordigni nucleari tanto che in effetti sarebbe meglio che il suo amico Putin togliesse già la sicura alle sue testate che, peraltro, potrebbero distruggere Varsavia in 30 secondi nel caso i polacchi continuino a assere così irritanti nei confronti di Mosca.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Guerra nucleare, video choc della tv russa che minaccia l'Europa:...

When I say that Putin will not stop in Ukraine, I mean exactly that. State Russian TV show in prime time discusses possible nuclear strike on Europe, Russian invasion of Poland and Lithuania and corridor to Kaliningrad, threatens Germany and Baltic states. Act now #StopRussia. pic.twitter.com/yq1CtZP2WS — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 22, 2022

Protetto dallo zar Putin, Soloyev, 58 anni, 3 mogli e 8 figli, rubricabile nella categoria "oligarchi", sogna persino di ridesegnare la carta geografica riportandolo al 1917, quando con Lenin tutto finì e tutto iniziò. Nostalgia di Cccp, Sssr, Urss ovvero Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, rimpianto dei tempi in cui all'Orso russo bastava un battito di ciglia per far traballare il mondo. Il passo successivo, al di là di ogni ideologia, potrebbe essere invocare direttamente il ritorno dell'Impero Russo. Il condutture televisivo vanta del resto ottimi studi anche internazionali, padroneggia l'inglese, ha insegnato fisica ed è cresciuto in una famiglia con origini ebraiche e con una vasta biblioteca di testi di letteratura, filosofia ed economia. Il "tu" che da Putin nelle interviste all'insegna del "Dicci quello che vuoi" è ricambiato: una confidenza che vale di fatto la direzione della tv russa di stato, anche senza qualifica.

L'ascesa di Solovyov ha seguito quella dell'omonimo Vladimir: da Domenica sera con V.S, nel 2005, in seconda serata alla promozione in prim time, subito dopo il Tg più seguito. Per capire la linea di Putin bisogna seguire gli interventi di Solovyev e dei suoi pacati ospiti, con la speranza che siano tutti molto più realisti del re e che Putin non si spinga a tanto.

«All'Europa c'è solo una cosa da dire. Cioè che se la Nato intervenisse con qualche tipo di missione di Peacekeeping ci sarebbe una risposta nucleare».

E ancora: «Questo è quello che è stato detto anche ai francesi, dovete capirlo questo». Poi tocca a polacchi e lituani: «Coraggiosi polacchi, non rimarrebbe nulla della vostra Varsavia in 30 secondi. Coraggiosi tedeschi, lo stesso. Coraggiosi estoni, coraggiosi stati baltici».

E ora consigli per gli acquisti, prima di confermare di nuovo e ogni sera le peggiori preoccupazioni: «A proposito di stati baltici, so che abbiamo dei seri problemi al confine di Kaliningrad. Forse sarebbe utile istituire un corridoio per Kaliningrad?» Si chiede il condottore mentre gli ospiti annuiscono: «Un corridoio, un corridoio di terra per Kaliningrad!» e dallo studio rispondono: «Perchè no?" se possiamo stabilirne uno in Transnistria».

Insomma, l'operazione militare speciale riservata all'Ucraina è certo solo la prima tappa della strategia di Putin.

Intanto, per quello che può contare, l'ufficio investigativo statale dell'Ucraina ha inserito il giornalista russo nell'elenco internazionale delle persone più ricercate.