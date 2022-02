Ucraina, Hitler accarezza Putin. Il meme ucraino fa riflettere il mondo: «È la nostra e vostra realtà»

L'Ucraina è sotto attacco dalle prime ore dell'alba. La Russia ha invaso il Paese europeo e i bombardamenti echeggiano su tutto il territorio e nelle città strategiche dell'Ucraina. E mentre il popolo è in fuga e il governo di Zelenskyj prepara la difesa del Paese, la guerra passa anche dai social e più precisamente dai meme.

Un tempo le guerre erano combattute con i pamphlet lanciati dagli aerei, per riuscire a parlare con le persone perpetrando idee e ideali che fossero funzionali alle proprie iniziative belliche. C’erano guerre combattute sui telegiornali o con interviste create ad hoc e mandate in tv nel momento più opportuno. Adesso si cerca di far breccia nell'opinione pubblica tramite i meme.

Il profilo ufficiale Twitter dell'Ucraina posta una foto di Hitler che accarezza Putin e la didascalia vuole far riflettere il mondo intero: «Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento». L'immagine sta facendo il giro del mondo e in molti criticano la scelta di condividere un'immagine del genere nel momento più drammatico della storia ucraina e non solo.

Ma le guerre si combattono anche così... cercando di sensibilizzare più persone possibili nei confronti di un attacco che fa sprofondare il mondo nuovamente in un clima di panico e terrore.