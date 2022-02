La guerra d'Ucraina ha dato la forza ai russi di ribellarsi a Putin. Oltre ai tantissimi arrestati in piazza - più di 5.000 dall'inizio del conflitto - che hanno manifestato contro il leader del Cremlino, sono diverse le proteste via social e non, di uomini e donne russi sotto i riflettori. Dal caso di Sofia Abramovich, al tennista Rublev, ecco tutti i casi.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati