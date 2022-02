Ucraina, il sostegno di William e Kate: «Al fianco del presidente e del popolo ucraino»

I duchi di Cambridge si schierano al fianco del presidente Zelensky e del popolo ucraino «mentre lottano coraggiosamente» per il futuro dell’Ucraina. Messaggio di solidarietà e sostegno quello twittato da William e Kate sull’account ufficiale della coppia e firmato con le iniziali dei propri nomi. La famiglia reale britannica scende così in campo nel sostegno all'Ucraina nel pieno dell'attacco russo contro Kiev. E lo fa per mano del principe William, secondo in linea di successione al trono della regina Elisabetta.

Sul loro profilo ufficiale il duca e la duchessa di Cambridge scrivono: «Nell'ottobre 2020 abbiamo avuto il privilegio di incontrare il presidente Zelensky e la First Lady e conoscere la loro speranza e ottimismo per il futuro dell’Ucraina. siamo al fianco del Presidente e di tutto il popolo ucraino mentre lottano coraggiosamente per quel futuro. W & C». Nell'ottobre 2020 infatti William e Kate hanno incontrato Zelensky e sua moglie Olena a Buckingham Palace. La coppia presidenziale è stata accolta nella Sala del Trono del palazzo in un’udienza in nome della regina. I duchi di Cambridge sono gli unici reali ad aver incontrato di persona Zelensky.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022