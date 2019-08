Va dal medico perché si vede troppo in carne: scopre di essere incinta di 7 mesi

Venerdì 23 Agosto 2019, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infastidita dai chili di troppo, si è rivolta ad un medico esperto in malattie metaboliche. Ma quando la donna si è fatta visitare, ha fatto una scoperta incredibile: era incinta di almeno 30 settimane, circa 7 mesi e non se ne era resa conto.Lo strambo episodio si è verificato in un ambulatorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove la protagonista di questa insolita storia aveva chiesto un consulto sanitario per sovrappeso, problemi di respirazione ed alterata glicemia a digiuno.Dopo i risultati delle analisi, il medico che ha visitato la signora è rimasto piacevolmente sorpreso, tanto che poi ha condiviso quanto vissuto su Facebook, allegando anche la radiografia. «Una cosa è certa, il lavoro del Medico è raramente monotono – ha scritto -. Talvolta, però, capita di dare delle notizie inaspettatamente belle. Come oggi in ambulatorio, dove da una visita per sovrappeso, dispnea, dispepsia ed alterata glicemia a digiuno, ci è capitato di diagnosticare una gravidanza di almeno 30 settimane».