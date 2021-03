Ultimo innamorato: ufficializza la storia d'amore. Il post al tramonto che lascia senza fiato. Chi è lei

Ultimo ufficializza la sua storia d’amore con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, il cantante Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha condiviso un romantico scatto assieme alla nuova fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo.

Ultimo su Instagram ha condiviso un post con un romantico abbracciato al tramonto assieme a Jacqueline Luna Di Giacomo, seconda figlia di Heather Parisi, seguita da un emoticon a forma di cuore. Grande gioia per il cantante e anche per i numerosi follower, contenti per la sua nuova storia d’amore. Ultimo ha messo fine alla sua passata relazione con Federica Lelli, e proprio recentemente si parlava di una liaison, mai confermata, proprio con Jacqueline.

La nuova fidanzata di Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo, è nata nel 2000 ed è la seconda figlia di Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Vive tra fra gli States e l’Italia e studia recitazione.

