Un «matrimonio da boss» in chiave partenopea per Harry e Meghan

Domenica 20 Maggio 2018, 07:53 - Ultimo aggiornamento: 19 Maggio, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un matrimonio da boss at the Castle di San Antony Abbot. È la parodia, divertentissima, del giorno delle nozze di Meghan ed Harry in chiave napoletama, naturalmente sulla falsariga delle più divertenti puntate della fortunata serie del Boss delle Cerimonie.Accade così di scoprire che i due sposi hanno scelto la location della Sonrisa ben due anni fa, ipotizzando un menù «come piaceva al boss» ovvero in abbondanza, che non si dica insomma una volta usciti dalla sala che si è lesinato.I due sposi, spiega lei, sono nati sotto lo stesso segno zodiacale ed hanno anche lo stesso grupo sanguigno,E, naturalmente, dopo qualche iniziale perplessità, i commenti del principe Carlo: «uagliù, vedite quello che facite!». La cerimonia dell'anno, insomma, preceduta com'era giusto che fosse da una serenata in grande stile che ha visto protagonista addirittura Elton John, che del resto è un caro amico di famiglia.Insomma, se l'intento di Harry, come lui stesso spiega, era quello di organizzare «un matrimonio da boss», sembra proprio che ci sia riuscito. Ed il web, anche in chiave parodia, è tutta con i due sposi.