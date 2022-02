Poliziotto trova valigia con 1.500 euro e la restituisce al proprietario

Un agente di polizia messicano è stato apprezzato per «il lavoro e l'onestà» dimostrati, dopo aver trovato e restituito una valigia contenente 35.000 pesos messicani in contanti (circa 1.500 euro), dimenticata in un centro commerciale in un quartiere di Tlalpan, a sud di Città del Messico, secondo quanto ha riferito il ministero della sicurezza dei cittadini.

Personal de Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la @SSC_CDMX encontró una maleta que contenía 35 mil pesos en efectivo, en las instalaciones de una plaza comercial ubicada en la avenida San Fernando, colonia Peña Pobre, alcaldía #Tlalpan. pic.twitter.com/oE9GnPZPFs — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 11, 2022

L'uomo, agente della polizia bancaria e industriale, ha notato il bagaglio poggiato accanto a un tavolo, dopo essersi accertato che «non rappresentasse un pericolo» lo ha consegnato all'amministrazione del locale. Aprendo la valigia alla ricerca di un documento che lo aiutasse a identificare il proprietario, ha trovato una borsa che conteneva l'importante somma.

Esta mañana se presentó un hombre, con los encargados de seguridad del centro comercial, con la finalidad de recuperar sus pertenencias.

Previa identificación y tras realizar una descripción de los objetos, así como el dinero y tras firmar una bitácora, le fue devuelta la valija pic.twitter.com/Fjoe2wBujm — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 11, 2022

Secondo i media locali, la persona a cui apparteneva la valigia si è presentata sul posto del ritrovamento e l'ha recuperata senza problemi, ringraziando le forze dell'ordine per l'intervento.