​Un premio caduto dal cielo: vince 158.000 dollari alla lotteria grazie a una tempesta

Garland Harrison, un residente della città di Petersburg, IN Virginia, ha vinto 158.000 dollari alla lotteria grazie a un improvviso temporale che lo ha sorpreso mentre viaggiava.

Proprio per ripararsi dalla pioggia, l'uomo è andato in un negozio vicino, dove ha comprato un biglietto della lotteria istantanea, Print'n Play Rolling Jackpot. Al ritorno a casa, Harrison ha controllato il biglietto e ha scoperto di aver vinto ben 158.000 dollari. «È bello vincere», ha detto laconicamente il fortunato, che comunque ancora non ha deciso come spenderà i soldi della vincita.

