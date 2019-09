Un uomo vince alla lotteria due volte in meno di sei mesi

Mercoledì 4 Settembre 2019, 13:24

Negli Stati Uniti, un uomo ha vinto alla lotteria per ben due volte in meno di sei mesi.Il fortunato, Robert Stuart, risiede nello stato del Maine e meno di sei mesi fa aveva già vinto un premio milionario.Lo scorso mese di maggio, infatti, l'uomo che aveva già vinto un milione di dollari alla lotteria lo scorso fine settimana ha vinto ancora.Questa volta l'importo è solo, si fa per dire, di 100.000 dollari, poco più di 90.000 euro, secondo quanto riferisce ABC News.Lo stesso Stuart è rimasto meravigliato per la seconda vincita che le è stata consentita, acquistando un biglietti di 25 dollari del gioco Blowout.Nella prima occasione, Stuart aveva acquistato sempre per 25 dollari un biglietto gratta e vinci del gioco Ultimate Millions, che gli ha permesso di incassare, al netto delle tasse, 710.000 dollari, circa 645.000 euro.