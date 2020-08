​Una brasiliana e un tedesco sposi in videoconferenza senza essersi mai incontrati nella vita reale

Cíntia Araújo, una brasiliana di 39 anni, e Timo Arnstadt, un tedesco di 45 anni, si sono sposati in videoconferenza dopo 20 giorni di scambi online. La coppia ha dovuto sposarsi in videoconferenza, poiché a causa della pandemia nessuno dei due ha potuto raggiungere l'altro, secondo quanto pubblicato da O Globo.

La donna ha raccontato che il suo sposo le è stato presentato da un amico in comune, un pastore locale. Poi Cíntia e Timo, che lavorano in Kenya, hanno iniziato a comunicare online e hanno scoperto di avere tante cose in comune.

«Il primo giorno, senza conoscerci, abbiamo parlato per due ore», ha ricordato la brasiliana.

Entrambi hanno, poi, deciso di lasciare le telecamere accese per 24 ore per stare costantemente insieme, come se vivessero nella stessa casa. Meno di un mese dopo, Timo ha proposto a Cíntia di sposarlo e lei ha acconsentito. Tuttavia, a causa del coronavirus, la coppia ha dovuto sposarsi a distanza. La cerimonia nuziale, alla quale hanno assistito le famiglie degli sposi, si è svolta tramite videochiamata.



«So che non tutti sposerebbero qualcuno che non hanno mai visto di persona. I miei amici mi hanno detto che sono pazzo. Ho spiegato loro, però, che mi sono innamorato di Cíntia perché ha l'atteggiamento e la personalità giuste per me, oltre a essere molto bella. Abbiamo gli stessi piani progetti. Tutto quello che so di lei mi basta», ha confessato Timo.

Quattro giorni dopo il matrimonio virtuale, gli sposi si sono incontrati all'aeroporto della città brasiliana di San Paolo e si sono subito scambiati gli anelli.

