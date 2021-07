Coppia vince 200 milioni di dollari alla lotteria: dopo 10 anni è quasi al verde

Circa 10 anni fa, una coppia britannica ha vinto 148 milioni di sterline alla lotteria, circa 205 milioni di dollari secondo il cambio attuale. Tuttavia, lungi dal realizzare il sogno che molti desiderano, tutto si è trasformato in problemi e delusioni, secondo quanto riporta il Sun.

Nell'agosto 2012, Adrian e Gillian Bayford hanno vinto uno dei più alti jackpot mai offerti dalla lotteria EuroMillions. All'inizio sembrava tutto un'enorme illusione. La coppia, che all'epoca aveva due figli, ha iniziato a fare i viaggi che aveva sempre desiderato, ha donato soldi in beneficenza, acquistato auto di lusso e cercato di investire l'enorme fortuna.

Ma appena un anno dopo essere diventati milionari, la coppia ha annunciato la separazione e dopo varie voci sull'infedetà dei coniugi, ognuno di loro ha trovato un nuovo partner. Gillian ha lasciato il suo lavoro nel reparto pediatrico di un ospedale e ha cercato di avviare alcune attività, in cui non ha avuto fortuna. In seguito è stata condannata per aver aggredito un ex amante, prima di sposare un truffatore e avere un bambino a 48 anni.

Da parte sua, Adrian ha cercato di continuare a lavorare in un negozio di musica nella contea di Suffolk, facendo finta che il premio non gli avesse cambiato la vita. Nel 2017 è stato annunciato che l'uomo si era fidanzato con Samantha Burbidge, una donna di 16 anni più giovane di lui che ama i cavalli. In poco tempo, lo ha abbandonato, scappando con alcune centinaia di migliaia di dollari in cavalli, un'auto e i due cani che possedevano. Adrian ha anche deciso di investire diversi milioni di dollari in 38 case da mettere in affitto, ma ha contratto altri debiti e problemi finanziari.