Una donna che non sapeva di essere incinta partorisce su un volo diretto alle Hawaii

Una donna americana che non sapeva di essere incinta è partita per le vacanze con la sua famiglia dallo Utah alle Hawaii, quando a metà del volo è entrata in travaglio, e è stata assistita da un medico e tre infermiere che viaggiavano sullo stesso volo. «Se non ci fossero stati, non credo che il bambino sarebbe qui», ha detto la mamma alla stampa locale.

«Non sapevo di essere incinta. Questo bambino è spuntato dal nulla», ha aggiunto Lavinia Mounga. Il travaglio pretermine è avvenuto il 28 aprile, mentre un volo della compagnia aerea Delta stava attraversando l'Oceano Pacifico.

Il dottor Dave Glenn, che ha aiutato la donna in volo, ha osservato «Non so come una paziente possa essere così fortunata da viaggiare sullo stesso volo con tre infermiere della terapia intensiva neonatale durante un travaglio di emergenza, ma quella è stata la situazione in cui ci siamo trovati realmente». Inoltre, ha spiegato che «nessuna delle apparecchiature che avevano era adatta a un bambino prematuro di 29 settimane di gestazione».

All'atterraggio a Honolulu, Mounga e il suo bambino Raymond sono stati portati tra gli applausi dei passeggeri al Kapiolani Medical Center. «Sono felice che sia qui e che stia bene», ha concluso la donna, che è stata dimessa, mentre il piccolo è ancora nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Nel frattempo, Ethan Magalei, il padre, che non era sull'aereo, ha ringraziato tutti coloro che hanno aiutato nel parto e ha descritto l'arrivo del bambino come un «miracolo».