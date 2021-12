Multa per eccesso di velocità con foto, donna scopre l'infedeltà del marito

Una donna ha scoperto l'infedeltà del coniuge dopo aver ricevuto una multa per eccesso di velocità con la foto del veicolo catturata dall'autovelox. Nell'immagine appare l'auto noleggiata dall'uomo che è in compagnia di un'altra donna al volante, secondo quanto riporta Bild.

La moglie tradita è comparsa dinanzi al Tribunale di Dusseldorf, Germania, per dimostrare di non essere lei alla guida del veicolo e che quando si è verificato l'infrazione, non aveva nemmeno la patente di guida. La sua difesa ha sostenuto che nella foto non è apparsa l'accusata, ma una donna.

APPROFONDIMENTI MANCIA Arkansas, la cameriera riceve 2.000 dollari di mancia e non li... SMARTPHONE WhatsApp è pronto a lanciare una nuova interfaccia per i... LA SCOPERTA Lamentava da anni di problemi respiratori, scopre che gli era...

«La mia cliente ha aperto la notifica della multa a casa, ma non era lei che guidava nel tunnel di Rheinferfer a una velocità di 87 chilometri all'ora invece dei 60 chilometri all'ora ammessi. Nella foto, si vede una donna al volante dell'auto noleggiata da suo marito», ha riferito l'avvocatessa dell'accusata, Fatma Poyraz-Devrim.

Il giudice ha assolto il reato dopo aver stabilito che alla guida c'era un'altra donna. Nel frattempo, l'uomo ha confessato l'infedeltà.