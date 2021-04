Studente caregiver scrive a Mattarella: «Curo mia madre tutto il giorno ma vorrei arrivare alla laurea»

Il diritto allo studio sancito dalla Costituzione può diventare una corsa a ostacoli per chi ha pochi mezzi e fa il caregiver assistendo giorno e notte familiari invalidi. Il primo round della battaglia intrapresa da Antonio Demarcus, 45 anni, caregiver della mamma gravemente malata, già laureato in Ingegneria a Cagliari ma in attesa di terminare - nella stessa università - il corso di laurea specialistica in Geoingegneria, si è concluso con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati