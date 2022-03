Uomini alla ricerca della bellezza, ecco perché

Tra le ragioni che spingono gli uomini italiani a farsi belli, per quasi la metà (41%), la prima è la volontà di migliorare il proprio aspetto, segue l’occasione per concedersi una coccola (33%) e poi ci sono i suggerimenti dati da amici e parenti (22%). L’uomo sempre più esteta è il profilo che viene delineato dalla ricerca condotta da Treatwell che ha incrociato i risultati del proprio database con quelli di un sondaggio su oltre 500 intervistati per indagare sul tema.

Tra i trend che emergono dalla ricerca, c’è quello della cura della barba come un appuntamento sempre più amato, da concedersi in templi di bellezza ad hoc, nel fine settimana e senza badare a sconti. Così come la crescente popolarità di alcuni servizi come la ceretta al viso e i massaggi, specchio di una bellezza sempre meno stereotipata e vissuta come un momento di relax senza genere.