Uomini e donne, Alessia Cammarota: «Per un filler sbagliato sono finita sotto i ferri»

Mercoledì 3 Aprile 2019, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un filler andato a male l’ex volto di “si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico alle labbra. Alessia ha raccontato ai suoi follower quanto accaduto dalle stories del suo account Instagram.Con le labbra gonfie ha raccontato il suo calvario, iniziato otto anni fa: “Ho subito un piccolo intervento. Ho circa 20 punti. E questo lo abbiamo dovuto fare per sistemare un problema avuto tanti anni fa. Otto anni fa ho iniziato a fare il filler alle labbra. L'ho fatto da un dottore molto rinomato a Roma, non farò il nome, che non ha utilizzato il prodotto giusto e che ha causato un danno. E quel danno erano quei bozzi che vedevate anche voi e che non erano altro che granulomi che ho dovuto togliere”. Ha cercato di correggere la cosa inserendo altri tipi di filler, ma poi si è resa conto che doveva affrontare l’intervento.Questo tipo di interventi estetici vanno fatti con cautela: “Il dottore più rinominato non determina la serietà. State sempre attenti che la fiala venga aperta davanti a voi e soprattutto che vi rilascino un libricino, che si chiama passaporto, dove verrà inserita l'etichetta del prodotto che hanno usato”.