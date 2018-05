Uomini e Donne, paura per Lorenzo Riccardi dopo un incidente in moto con il padre

Mercoledì 23 Maggio 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 17:15

Lorenzo Riccardi, corteggiatore a Uomini e Donne di Sara Affi Fella, ha avuto poco fa un incidente in moto sulle strade di Milano mentre era con il padre.Attimi di paura per Lorenzo che qualche settimana fa - come ha raccontato lui stesso nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trono classico - era rimasto vittima di un altro incidente.Secondo le testimonianze raccolte sul luogo e riportate da ilvicolodellenews, dell'incidente è arrivata prima la mamma poi un'ambulanza che portato subito il ospedale il corteggiatore che dovrebbe essersi fatto male solo ad un ginocchio csenza gravi conseguenze.