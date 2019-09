Uomini e Donne, Giulia Cavaglia nuova corteggiatrice di Giulio Raselli?

Lunedì 2 Settembre 2019, 21:33 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 22:56

sta per tornare, e tra i volti dei nuovi tronisti se ne scorge uno conosciuto, quello diL'ex corteggiatore diche preferìa lui - ed ex tentatore disalirà sul trono per cercare l'amore della sua vita. Ma nelle ultime ore stanno circolando delle strane voci. A scendere gli scalini per lui potrebbe esserci una corteggiatrice molto speciale: Giulia Cavaglia.Dopo la fine della love story con Manuel Galiano - terminata con liti a colpi distories - sembra che la bella torinese sia pronta a tornare sui suoi passi per tornare a corteggiare Giulio. A scatenare i dubbi è stato un like ad un commento su un post Instagram di un follower. «Si, mi è piaciuta molto Giulia! Sia da corteggiatrice che da tronista!», scrive un fan. «Ha spiazzato tutti con la sua scelta finale! Forse per paura… però Giulio sarà sul trono quest’anno… chissà a qualche colpo di scena nell’andare a corteggiarlo! Nella vita l’orgoglio va messo da parte per amore».La Cavaglia ha ha messo subito "mi piace" al commento. Che si presenti a sorpresa alla corte del bello e tenebroso Giulio Raselli? E lui, come reagirà?