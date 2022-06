Questo uomo ha 160 figli sparsi per il mondo (anche in Italia e nel Regno Unito)

Un uomo nordamericano afferma di avere più di 160 figli in giro per il mondo. Il 51enne residente negli Stati Uniti è un donatore di seme, inoltre racconta di aver avuto rapporti sessuali con quasi 200 donne che desideravano avere un bambino. Tuttavia ha aiutato molte di loro a concepire anche senza mai incontrarle personalmente, ma solo attraverso la donazione del suo seme.

Secondo il Daily Mail, quest'uomo ha viaggiato negli Stati Uniti, in Argentina, in Italia, a Singapore, nelle Filippine e nel Regno Unito per donare il suo sperma.

Dei 160 figli che afferma di avere, il donatore sostiene di averne conosciuti solo una sessantina.