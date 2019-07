Uomo scala il grattacielo più alto d'Europa senza alcun equipaggiamento

@AllyALaw" you been climbing today A man has been spotted trying to climb the Shard in London" https://t.co/bukw26CmIv — Danny Robbins (@dannyrobbins82) 8 luglio 2019

Martedì 9 Luglio 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 12:14

A Londra, un uomo ha scalato senza un appropriato equipaggiamento l'edificio più alto dell'Europa occidentale.Dopo l'impresa, la polizia locale è riuscita a mettere in salvo l'uomo, senza tuttavia arrestarlo.Gli agenti di londinesi hanno ricevuto un chiamata con la quale venivano avvertiti del fatto che un uomo stava salendo sul grattacielo di circa 310 metri.Le immagini e i video sono stati catturati da alcuni testimoni che hanno visto l'arrampicatore arrivare senza alcun tipo di equipaggiamento di sicurezza in cima all'edificio, considerato il più alto dell'Europa occidentale.Uno dei video è stato pubblicato su Twitter da un utente identificato come David Kevin Williams, che mostra lo scalatore mentre sale sull'edificio di 95 piani, noto come The Shard.L'episodio ha sollevato forti dubbi su come l'alpinista sia riuscito a eludere i controlli della sicurezza di uno degli edifici britannici più popolari.È noto, infatti, che questo non è stato l'unico episodio. Un altro evento simile si è verificato nel 2013, quando gli attivisti di Greenpeace hanno scalato l'edificio come atto di protesta contro le trivellazioni petrolifere nell'Artico