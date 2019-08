Donna pensa di avere dei calcoli renali per 34 settimane e partorisce tre gemelli

Sturgis woman who thought she had kidney stones, gives birth to triplets https://t.co/R4aHSDJqzk — KOTA Territory News (@kotatweets) August 16, 2019

Lunedì 19 Agosto 2019, 14:16

Un donna americana ha confuso una gravidanza con dei calcoli renali per 34 settimane. Solo in seguito, i medici le hanno detto che sarebbe diventata mamma di due bambini. Tuttavia, durante il parto c'era ancora un'altra sorpresa ad attenderla.Dannette Glitz, della città di Sturgis, South Dakota, che ha dato alla luce tre gemellini lo scorso 10 agosto, ha raccontato al canale televisivo KOTA di aver confuso la sua gravidanza con dei calcoli renali fino alla 34esima settimana di gestazione, quando i dottori le hanno annunciato che aspettava due gemelli.La donna, che aveva già avuto altri due figli, non sapeva che in realtà i gemellini erano tre.«Nessuno riesce a crederci, siamo ancora sotto choc. Sono andata dal dottore pensando che mi avrebbe operato per una colica renale e ho partorito con taglio cesareo. È pazzesco», ha detto Dannette.L'operazione non è durata più di quattro minuti. I neonati - due bamnine e un bambino pesano circa 1,8 kg ciascuno - sono già stati dimessi dall'ospedale insieme alla madre.