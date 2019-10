Donna vede un'ombra simile a un fantasma nella culla del figlio, ma è tutta colpa del marito

Lunedì 21 Ottobre 2019, 13:36

Maritza Elizabeth, residente nell'Illinois, Usa, si è spaventata a morte quando una notte ha notato un «fantasma» nella culla di suo figlio. La donna ha confessato, sul suo profilo Facebook, di aver dormito a malapena quella notte, non riuscendo a identificare quell'ombra ingombrante che c'era nella culla del suo bambino.La premurosa mamma, spaventata e incuriosita si è avvicinata persino con una torcia alla culla, tuttavia non è riuscita nel suo intento.Solo la mattina dopo ha dovuto constatare che quello che lei credeva un fantasma altro non era che il volto di un bambino disegnato sul materassino della culla, poiché il marito della donna aveva dimenticato di mettere il coprimaterasso prima di cambiare le lenzuola.