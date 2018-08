Giovedì 16 Agosto 2018, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane statunitense della città di Lincolnton, geloso che un ragazzo fissasse insistentemente il fondoschiena della fidanzata ignara di quanto stava accadendo, gli ha dato un pugno in pieno volto.Il risultato è stato che la ragazza si è arrabbiata con il fidanzato e gli ha imposto di chiedergli scusa per il suo atteggiamento violento.Il New York Post specifica che l'incidente è avvenuto in un negozio di telefonia di Lincolnton in Carolina del Norte.«Che succede?», ha chiesto la ragazza al suo fidanzato, dopo che questi ha colpito il giovane in viso. «Vai a chiedergli scusa, per favore», ha aggiunto e l'innamorato geloso è uscito dal negozio per accontentare la fidanzata.