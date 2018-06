Non fiori, ma bouquet di…pizza: negli Usa dilagano i pepperoni

Giovedì 7 Giugno 2018, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 11:46

NEW YORK - Non fiori, ma bouquet di…pizza.Altro che rose per le spose d’America: nell’ultima folle tendenza a stelle e strisce, infatti, di rosso ci sono soltanto i pomodorini freschi della California. Poi un soffice impasto, una mozzarella locale di latte intero e gli immancabili “pepperoni”, tanto amati a queste latitudini.L’iniziativa, a dir poco curiosa, la firma Villa Italian Kitchen: una catena fondata in New Jersey che vanta oggi più di 250 location in tutto il mondo. Una vera e propria lotteria, tuttora in corso e con scadenza 15 giugno, grazie alla quale un numero limitato di partecipanti potrà vincere intere forniture di formaggio e, naturalmente, dei dischi di pasta più famosi e più amati del mondo.Come?Con foto così.«Sì, lo…mangio!»;)