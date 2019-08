Ossessionata dalla bellezza, «apre» il centro estetico con la motosega per rubare prodotti anti-age

Sabato 31 Agosto 2019, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le telecamere di videosorveglianza di una clinica nella quale vengono effettuati trattamenti al Botox, situata nella città di Sugar Land in Texas hanno registrato il momento in cui una donna è entrata nel locale con l'aiuto di una motosega per rubare prodotti anti-invecchiamento, come riporta CBS DFW.Le immagini mostrano la criminale che arriva sulla scena a bordo di un Suv Mercedes e tenta prima di aprire le porte con le mani. Non riuscendoci, torna al veicolo parcheggiato di fronte all'ingresso e si munisce dell'attrezzo elettrico.Con l'ausilio della motosega, in pochi minuti riesce a crearsi lo spazio per entrare nel locale, facendo un foro nel cristallo della porta.Il proprietario della struttura, Alonzo Perez, ha dichiarato di essere choccato dall'accaduto. «Non ha riguardo per la proprietà di nessuno e nemmeno per la propria sicurezza nel fare ciò che ha fatto», ha dichiarato l'uomo, riferendosi alla donna che ha commesso il furto.La polizia sta ancora lavorando per identificare la protagonista dell'atto criminale, mentre Perez ha offerto una ricompensa di 5.000 dollari, circa 4.500 euro, a chiunque fornisca informazioni utili per la cattura della ladra.