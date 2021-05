Nove milioni di italiani in viaggio per il 2 giugno: dove andranno e dove alloggeranno?

Nove milioni di italiani approfitteranno del ponte del 2 giugno per una prima vacanza, dormendo almeno una notte fuori casa. E' quanto emerge dai dati di Federalberghi ma la quasi totalità degli italiani, pari al 99,3% rimarrà nel proprio paese. Di questi, il 69,6% si muoverà all'interno della regione di residenza mentre il 22,5% si sposterà in qualche regione vicina e il 5,5% invece farà un viaggio un pò più lungo. «In questo momento e dopo un anno come il 2020 vissuto in totale oscurità, sembra di poter gridare al miracolo» dice il presidente Bernabò Bocca, presidente della Federalberghi.

Dove andranno in vacanza gli italiani il 2 giugno?



Circa il 30% andrà in una casa di proprietà, seguono dimore di parenti o amici con il 25,8%, alberghi con il 21,0%, bed & breakfast con l'11,7% e infine appartamenti in affitto con il 3,1%. Gli italiani che hanno già in programma una vacanza nei mesi estivi sono il 54,5% con un aumento del 9,8% rispetto al 2020, con una maggiore propensione di coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.La stragrande maggioranza di italiani resterà sul territorio nazionale con destinazione mare per il 72%, montagna per l'8,4%, località d'arte per il 5,2% e laghi per il restante 2,6%.