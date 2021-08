Vacanze a Ischia, ecco i mega panfili: i grandi vip del mondo sbarcano sull'isola verde

Ed Elton John alla fine ci ha rinunciato. Atteso ieri sera a Sant'Angelo, dove il «baronetto» della musica internazionale sarebbe dovuto arrivare con tutta la famiglia dalla Sardegna, a causa delle condizioni non buone del mare, ha preferito girare la prua del mega yacht «Siran» in direzione nord ovest e si è diretto a Montecarlo. In crociera nel Mediterraneo con il marito David e gli inseparabili figli Zachary (10 anni) ed Elijah (8 anni),...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati