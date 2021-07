Vacanze, attenzione al conto corrente: regole (e consigli) per non avere brutte sorprese

Si parte per le vacanze, ma attenzione al conto corrente: tra difficoltà nel tenere sotto controllo le transazioni e pericoli di soggiorni più lunghi del previsto, causa varianti del Covid e possibili restrizioni, potrebbero esserci dei rischi. Per questo può essere utile seguire alcune regole e consigli per salvaguardare i propri soldi mentre si è fuori casa. Dall'home banking ai conti online, dall'attenzione ai siti-trappola ai servizi di comparazione, sono diversi gli aspetti da tenere in considerazione, senza mai alcun pregiudizio.

Vacanze, le regole base per tutelare il conto

Innanzitutto prima di partire bisogna stare attenti a prenotare le proprie vacanze senza rischi. Per questo motivo è indispensabile seguire alcune regole fondamentali. Prima di tutto il rischio di incappare in una truffa è direttamente proporzionale a quello di trovare un’offerta vantaggiosa. Quindi bisogna scegliere solo siti estremamente affidabili utilizzati anche dalle strutture ricettive e dai villaggi. Poi utilizzare se possibile carte di pagamento virtuali, generabili anche dall'home banking e dalle apposite app e quindi compiere ogni passaggio prima del pagamento con estrema attenzione, senza sottovalutare nulla.

Pertanto bisogna sempre diffidare di portali sconosciuti che propongono soggiorni senza troppe foto o contatti diretti dei gestori. E ancora: in ogni caso non si deve ricaricare delle carte prepagate su indicazione di chi offre le vacanze o pagare tutte le cifre in anticipo direttamente ai gestori, senza passare per siti intermediari affidabili.

