Vaccino Covid, Abhinav (12 anni) è il volontario più piccolo al mondo a sottoporsi al test: «Così aiuto la ricerca»

Ha 12 anni e un coraggio da leoni Abhinav: Il bambino dell'Ohio pochi giorni fa ha ricevuto la sua prima iniezione di un vaccino Covid-19 presso il Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, rendendolo tra i più giovani partecipanti al mondo a prendere parte a una sperimentazione sul vaccino Covid-19. Secondo alcune fonti americane, addirittura è il più giovane in assoluto di cui si sia venuto a conoscenza fino ad oggi.

Quando Abhinav ha saputo che era partita la sperimentazione sul vaccino e che una ditta vicino alla sua città natale stava arruolando bambini, ha voluto partecipare subito. Ma c'era un aspetto che lo aveva preoccupato. «Ero un po' nervoso per i prelievi di sangue, perché ne avevo fatto uno circa cinque anni fa e non era stato così bello», ha raccontato alla “Nbc News”. Tuttavia, ha deciso di arruolarsi nell'esperimento gestito dalla Pfizer Inc. «Penso che potrei aiutare il mondo e che questa sperimentazione potrebbe anche aiutare gli scienziati a saperne di più sul coronavirus», ha detto Abhinav, la cui famiglia ha chiesto che il loro cognome non fosse usato per proteggere la loro privacy, anche se poi ha autorizzato la diffusione della sua foto.

«Sono felice che stia facendo la sua parte per la scienza», ha detto Sharat, il papà del piccolo, un medico specializzato in trapianti di midollo osseo. «Con lo studio Pfizer, finora non sono stati segnalati effetti collaterali importanti, quindi questo mi ha fatto sentire a mio agio anche con l'arruolamento di Abhinav». All'inizio di questo mese, Pfizer è diventata la prima azienda farmaceutica negli Stati Uniti a ricevere l'approvazione dalla Food and Drug Administration per testare il suo vaccino su bambini di 12 anni. I bambini che si sono iscritti si dicono orgogliosi di partecipare e hanno garantito che si sentono al sicuro nel farlo.

«Stavano parlando dei sintomi ed erano solo stanchezza, febbre di basso grado, mal di testa. Stavo pensando: spero di non avere niente del genere perché non voglio che si intrometta con la scuola», ha detto Katelyn Evans, 16 anni, di Green Township, Ohio, un'altra ragazza volontaria. «Ma non mi sono fermata per un inconveniente di questo tipo».

Come la maggior parte degli altri studi sul vaccino contro il virus, Pfizer prevede due dosi. Ai partecipanti vengono somministrate le iniezioni a tre settimane di distanza e poi la loro salute viene monitorata per due anni dai ricercatori stessi. I partecipanti non sanno se stanno ricevendo un'iniezione di placebo o un vero vaccino Covid-19. In ogni caso, i volontari più giovani della sperimentazione affermano di avere fiducia nei vaccini che vengono sviluppati, mettendoli in contrasto con molti adulti in tutto il paese.

Nel frattempo, i vaccini Covid-19 hanno suscitato un crescente scetticismo. Un sondaggio condotto in ottobre da Stat News e Harris Poll ha rilevato che solo il 58% del pubblico americano si farebbe fare un vaccino quando sarà disponibile, in calo rispetto al 69% degli intervistati ad agosto. Ma i ricercatori dicono che i vaccini che stanno testando sono sicuri. Il dottor Robert Frenck, direttore del Gamble Vaccine Research Center presso Cincinnati Children’s e ricercatore principale del sito per il processo Pfizer, ha spiegato: «Tutto è complesso, ma i genitori chiedevano quante dosi erano previste, per quanto tempo e con quali pericoli ma la loro risposta non è stata: "Oh, diamine no"».

Bianca De La Cruz, 33 anni, paraprofessionale del Dipartimento dell'Istruzione di New York City, lavora con studenti delle scuole elementari e ha una figlia di 13 anni. La figlia le ha detto che sente in giro che la Pfizer sta usando i bambini come "cavie". «È assurdo: non sappiamo nemmeno molto di Covid per cominciare, e poi per testare un vaccino che hanno sviluppato entro sei mesi? È pazzesco». La Pfizer sostiene il contrario. La decisione di includere i bambini è arrivata solo dopo che il gigante farmaceutico ha raccolto dati "soddisfacenti" di «sicurezza ed efficacia su adulti e adolescenti più grandi», ha detto Jerica Pitts, direttore delle relazioni con i media globali di Pfizer. A settembre, Pfizer ha ampliato il suo studio da 30.000 adulti a circa 44.000. Dopo aver ricevuto l'approvazione della FDA per testare i bambini più piccoli e aver rivisto i dati i ragazzi di 16 e 17 anni, Pfizer hanno aggiunto bambini dai 12 ai 15 anni.

