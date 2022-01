Valentina Ferragni riprende le lezioni di pole dance e spiega perché non si è allenata per mesi

Valentina Ferragni è pronta a spiccare il volo. Per la sorella minore di Chiara Ferragni, convalescente dopo la delicata operazione al viso, l'attesa è finita e finalmente può tornare alla sua amata pertica.

Poco dopo avere ripreso gli allenamenti in palestra, l'influencer ha ricominciato anche le sue lezioni di pole dance, un'attività sportiva che unisce la ginnastica alla danza. «Finalmente due mesi dopo l'operazione in fronte posso tornare alle mie lezioni di pole dance!» ha spiegato Valentina Ferragni, elettrizzata all'idea di tornare alla propria routine.

APPROFONDIMENTI IL GESTO Valentina Ferragni si slaccia i pantaloni a tavola e lancia un... LA RICORRENZA Valentina Ferragni, il compleanno alternativo e il divertente... L'ANNUNCIO Chiara Ferragni, la sorella Francesca è incinta:...

«Non ho potuto più allenarmi con pole dance perché con i punti di sutura e la cicatrice era troppo delicata e qualsiasi sforzo avrebbe peggiorato la ferita! Ma ora posso tornare e sono pronta a volare» ha assicurato la modella, che poco dopo posta alcune figure alla pertica. Mica male dopo due mesi di stop!

Valentina Ferragni alla pertica.

Cos'ha avuto Valentina Ferragni

Alla sua prima intervista televisiva a Verissimo lo scorso dicembre Valentina aveva parlato del proprio problema di salute al viso. Come confessato a Silvia Toffanin, quello che un anno fa sembrava essere un innocuo brufolo sotto cute, in pochi mesi si è rivelato un «carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato» che, se trascurato, avrebbe richiesto un intervento chirurgico molto più invasivo. Per fortuna «ora però dovrei essere guarita al 100%», aveva rassicurato la sorella di Chiara Ferragni, raccomandando a tutto il pubblico di non sottovalutare l'importanza della prevenzione.