Valentina Ferragni operata al viso: «Potrebbe essere una cisti o un tumore maligno»

Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, nelle ultime ore ha raccontato sulla sua pagina Instagram di essersi sottoposta a un'operazione al viso. L'influencer ha invitato i propri follower a mettere sempre al primo posto la propria salute: «Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l'intervento (per fortuna è stato il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute», scrive.

Valentina Ferragni: «Ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto»

Valentina Ferragni racconta ai propri followers di aver subito un intervento per la rimozione di quella che potrebbe essere una semplice cisti o un tumore maligno: «Stamattina ho tolto la “cosa” che ho sulla fronte da un anno più o meno. - ha scritto -È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell'anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando. In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno ma non super aggressivo). Il medico l'ha rimossa con un bisturi elettrico perché questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta. Ti farò sapere! Ora ho 3 punti e una benda per una settimana!».

«Quindi non esitare ad andare dal medico se senti che qualcosa sta cambiando, se la tua pelle ha un problema, se non ti senti bene… la salute è la cosa più importante in assoluto. E ricorda, ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto», ha concluso.