Valentina Ferragni osa con la pole dance: il video dei sexy esercizi fa impazzire il web

Valentina Ferragni alle prese con la pole dance. La sorella minore di Chiara Ferragni ha pubblicato un video sulla piattaforma Instagram in cui si mostra mentre esegue la disciplina della pole dance. Non è la prima volta, infatti, che l'influencer pubblica per i fan contenuti in cui mostra di praticare quest'esercizio. Valentina ha cominciato ad eseguire la pole dance tre anni fa, e nel primo periodo, giustamente, i movimenti erano goffi e poco precisi, adesso l'influencer invece ha dimostrato di essere sicura di sé e non ne può più fare a meno.

Il post

Valentina si è attaccata al palo di casa, installato per esercitarsi giorno per giorno, dimostrando di saper volteggiare con movimenti fluidi e puliti come una vera professionista. La Ferragni sta guadagnando sempre più forza come ha dimostrato nell'ultimo video pubblicato su Instagram. Per l'occasione ha indossato un bikini nero che mette in mostra il fisico scolpito.

L’ultimo video postato sui social ha mandato letteralmente in visibilio i follower, che hanno inondato di like e commenti l’esibizione al palo: «Che progressi!», hanno scritto gli utenti.