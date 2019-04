Valentina Nappi e la foto non autorizzata su Fb, la pornostar reagisce così

Martedì 9 Aprile 2019, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 10 Aprile, 13:02

è una delleitaliane più apprezzate al mondo, non solo per quanto riguarda l'attività nel cinema per adulti, ma anche per l'impegno sociale e le varie prese di posizione assunte negli ultimi anni. La pornoattrice campana, però, questa volta si è messa in mostra sui, ma per un motivo alquanto insolito.Un'milanese che si occupa di amministrazione e assistenza condominiale, infatti, qualche settimana fa aveva pubblicato un annuncio su, con tanto di numero verde disponibile per i clienti. Nel post, però, comparivano alcuni scatti, molto probabilmente non autorizzati. Nel primo c'era proprioi, vestita da idraulica sexy per una scena hard. Insieme alla foto della pornostar, c'erano anche quelle di una lampadina, di Spiderman e di un modello intento a posare all'interno di una fornace. Al di là della scelta delle immagini, volutamente provocatorie per una pubblicità social, resta il problema della mancata autorizzazione delle foto utilizzate dai grafici.Il post non è sfuggito ad alcuni utenti di, che l'hanno segnalato direttamente a. La reazione della pornostar non si è fatta attendere. Prima ha commentato così: «Ah, ma non è Lercio?». Un altro utente, invece, si era chiesto: «Mai lo sa che usate le sue foto? E la Marvel con Spiderman?». L'attrice hard ha risposto così: «No, non lo sapevo. Posso essere pagata? Grazie».