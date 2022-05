Valeria Rossi, la cantante di "Tre parole" si candida alle comunali di Monza nel centro-sinistra

Dal palco di Festivalbar alla politica come candidata alle elezioni comunali. Valeria Rossi, autrice del tormentone "dammi tre parole sole cuore amore" che fece ballare l'Italia nell'estate 2001 ha annunciato che si candiderà a consigliere comunale di Monza alle elezioni del prossimo 12 giugno. Nella tornata elettorale, l'ex star sosterrà l'aspirante sindaco Paolo Pilotto con la lista civica di centro-sinistra Monzattiva.

Valeria Rossi, da star a impiegata dell'ufficio anagrafe

Nel 2001 Valeria Rossi trionfò a Festivalbar come nuova proposta, il suo brano scalò le classifiche italiane diventando un tormentone senza tempo con oltre centomila copie vendute che la catapultarono all'improvviso nel mondo dello spettacolo. Un mondo a cui, come racconta lei stessa non si sentiva di appartenere: "ero un'autrice e non una performer" ha detto in diverse interviste, e quel "sogno" che durò due anni le cambiò la vita.

Vent'anni dopo quel successo, nel 2021 Valeria Rossi ha rispolverato i libri di diritto - che aveva studiato all'unviersità - e vinto il concorso iniziando a lavorare come impiegata all'ufficio anagrafe di Monza, comune in cui risiede. Oltre ad occuparsi di musica, la cantante ha anche scritto libri, fra i quali ' Tre parole dopo: riflessioni intorno al successò. Un nuovo volume in uscita - ha rivelato lei stessa su

Instagram - sarà presentato al Salone del Libro di Torino.