Vanessa Bryant, primo Natale senza Kobe e Gianna: «Sempre insieme, mai separati»

Una foto, anzi due. Un ricordo emozionante. A 11 mesi dalla scomparsa di Kobe Bryant e della figlia Gianna, la famiglia festeggia il Natale nel loro ricordo e con uno foto tutti insieme. «Sempre insieme, mai separati, per sempre insieme nei nostri cuori. Kobe, Vanessa, Natalia, Gianna, Bianka e Capri», si legge in un post su Instagram.

La moglie di Kobe ha postato una foto con le figlie Natalia, Bianka e Capri e accanto una con la famiglia unita un anno fa a Natale. La seconda immagine è quella vista decine di volte dopo l’incidente in cui hanno perso la vita il cestista 41enne e la figlia 13enne insieme ad altre sette persone. All’anniversario manca esattamente un mese. Nella foto c’è la famiglia al completo con Capri ancora piccolissima, non aveva nemmeno un anno, in braccio al padre.

