Vanessa Incontrada, curvy senza paura: «Seno e cosce importanti? Le mostro»

Giovedì 19 Settembre 2019, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 14:57

La rivolta delle. A guidarlache, proprio pensando alle donne sopra la, ha disegnato una collezione di abiti per. Le critiche sui social non le fanno paura, anzi, la conduttrice spagnola rilancia: «Lenon vogliono più nascondersi - ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera - Se ho seno e cosce importanti, le mostro: o vi piaccio altrimenti pace».Parlando della collezione disegnata per Elena Mirò, Vanessa Incontrada ha spiegato: «Le statistiche dicono che le donne taglia over 44 sono la normalità. Allora ho pensato che è arrivato il momento di farle brillare. Basta capi che coprono e mortificano». La sua missione da stilista è chiara: «Abbiamo osato con i tessuti per dare uno stile forte anche alle taglie over 44. E ho introdotto la pelliccia, ecologica. Ci ho lavorato tanto, quasi un anno e ora è pronta anche quella dell'estate».