Vasco Rossi, quarantena sotto il sole sul terrazzo di casa

Vasco Rossi e la quarantena da coronavirus in... terrazza. Il rocker di Zocca è riuscito finalmente a tornare in Italia dall'America e nel suo ultimo post pubblicato su Instagram mostra la sua personale quarantena, come sempre decisamente originale. Seduto su un balcone al sole il Blasco scrive: "Un libro è una consolazione... Il 'piacere' è diverso, è un po' più forte... Con un libro ci vuole anche pazienza bisogna rallentare, entrarci dentro... sforzarsi un po' ci si deve concentrare... non è come andare a ballare...".

Vasco Rossi, a piedi scalzi e con il cappellino nero per proteggersi dal sole, poi scrive sui social: "Però... (il libro) può darti veramente delle grandi soddisfazioni. Ci si rilassa, ci si arricchisce si ricomincia a ragionare conosci un sacco di cose, capisci; ti senti più sicuro. E sembra di stare in compagnia di qualcuno... di un'altra persona, un'altra mente che di solito è anche stupefacente! fuori dal comune". "E alla fine", così conclude il rocker: "Ti accorgi di sentirti più sicuro. Di affrontare il mondo... con un altro sguardo un'altra consapevolezza...".

