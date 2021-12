Vende i suoi peti in barattolo a 1300 euro: influencer guadagna 60mila euro

Escamotage da influencer. Piuttosto bizzarra la trovata di Stephanie Matto, starlette televisiva di un noto reality show americano, "90 Days Fiancé", per guadagnare molti soldi. La giovane, dalle curve sinuose e super sexy, ha cominciato a vendere ai follower i suoi peti in vasetti, a 1300 euro ciascuno. Ora, la prorompente influencer è arrivata a guadagnare fino a 60mila euro a settimana e diventando una vera e propria celebrità di flatulenze. «Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l'amore!» ha scritto sul suo profilo Instagram, condividendo un video sui social nel quale mostrava i barattoli di peti in vendita e ringraziando tutti coloro che li avevano ordinati e acquistati.

Ma non solo. L'influencer ha spiegato cosa mangia per poter produrre tanta "aria", che sigilla immediatamente nel barattolo, e per renderla il più "puzzolente" possibile. Ecco il suo piano alimentare: fagioli, muffin proteici, uova bollite e yogurt con proteine per colazione.

E Stephanie ha anche un piccolo segreto per conservare l'odore nel tempo: «Ci aggiungo dei petali di fiore... assorbono gli odori e li fanno durare più a lungo».