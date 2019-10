Venti anni fa per la prima volta le donne in uniforme, oggi sono 16.000 nelle Forze Armate

Domenica 20 Ottobre 2019, 14:14

Venti anni di donne in uniforme. Il 20 ottobre del 1999, con la legge 380/99, 20 anni fa, veniva istituito il servizio militare volontario femminile. Il nostro Paese si allineò così ad altre Nazioni della Nato aprendo le porte delle Forze Armate e della Guardia di Finanza all’arruolamento femminile con i primi militari donne reclutate, di fatto, l’anno successivo. Fu l'allora Ministro della Difesa, Sergio Mattarella, ad inaugurare il primo corso di allieve.Da venti anni, la partecipazione femminile al sistema di sicurezza e difesa nazionale e internazionale si è gradualmente affermata. Attualmente sono oltre 16.000 le donne impiegate nelle Forze Armate che operano in ogni settore e in grado di aspirare ad ogni tipo di carriera senza preclusioni di formazione, di incarichi e di impiego. Per celebrare questa importante ricorrenza lo Stato Maggiore della Difesa ha deciso di dedicare alle donne militari il calendario 2020.Il 20 ottobre 1999 è quindi una data che ha segnato la storia delle Forze Armate italiane. «In questa giornata vogliamo ricordare l’impegno e la professionalità al servizio del Paese di tutte le donne che indossano l'uniforme», scrive lo Stato Maggiore della Difesa. «Un passaggio epocale, che ha arricchito la Difesa. A tutte loro l'augurio di buon lavoro e il ringraziamento per il loro quotidiano impegno al servizio del Paese», ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. «In occasione di questi vent'anni trascorsi voglio ringraziare tutte le donne dell'Esercito italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei carabinieri che sono una presenza essenziale per la difesa delle istituzioni e per la sicurezza collettiva», ha ribadito anche il Sottosegretario Angelo Tofalo.