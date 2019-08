Appello online per Vera, in coma da un mese in Inghilterra: la sanità inglese non la vuole più curare

Lunedì 26 Agosto 2019, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 11:22

Una donna di 38 anni, Vera Rigano, originaria della Sicilia, è in coma da un mese dopo una caduta in Inghilterra: una tragedia avvenuta sul posto di lavoro, lo scorso luglio, quando Vera perse i sensi per un improvviso malore mentre prestava servizio in una casa di cura di Birmingham.Dopo un mese di ricovero però l'ospedale in cui è ricoverata ha deciso di non assistere più gratuitamente la donna, come previsto dal sistema sanitario inglese: ma i costi per il suo rientro in Italia sono proibitivi, così è scattata una raccolta di fondi per permettere a Vera, originaria di Forza d'Agrò, nel messinese, di tornare a casa. Le sue condizioni dopo quel malore e quella caduta sono ancora gravi, ma stabili: i familiari devono però organizzare un viaggio di rientro in Italia che si preannuncia complicato, delicato e anche altamente costoso.Per questo hanno deciso di chiedere aiuto alla comunità che si è mobilitata per lei: il punto di raccolta, scrive il giornale online gazzettajonica.it, si trova presso il negozio Metropolitan in via Regina Margherita 193 a Santa Teresa di Riva, altrimenti è possibile versare un contributo su una carta prepagata PostePay (qui tutte le info) . Maria e Pippo, i genitori di Vera, sono volati in Inghilterra insieme al sindaco di Santa Teresa per aiutare la figlia, nella speranza che esca presto dal coma accolta tra le braccia dei propri cari.