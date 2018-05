Vergine a 32 anni, mai nemmeno un bacio. «Aspetto l'uomo della mia vita»

Martedì 29 Maggio 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 16:21

Vergine a 32 anni: non è la trama di una commedia americana, ma la realtà di una ragazza australiana che ha raccontato la sua vicenda molto particolare, rivelando di non aver mai fatto sesso con un uomo, ma soprattutto di non averne mai baciato uno., la ragazza ha affermato di non preoccuparsi di piacere a tutti i costi e che la sua non è stata una decisione consapevole. «Non penso ci sia qualcosa di sbagliato - ha detto - Io voglio trovare una persona che mi rispetti, mi ami e mi ricambi». Un principe azzurro insomma. «Molti uomini da cui sono stata attratta erano impegnati e non mi sarei mai messa in mezzo - ha aggiunto - in passato ho detto a due amici che mi piacevano e sono stata rifiutata».Eppure qualche volta le era accaduto di poter provare un’esperienza con qualcuno, ma è sempre stata lei a dire no: aspetta l’uomo giusto con cui costruire qualcosa. «Probabilmente avrei potuto concedermi una bevuta per poi finire a letto solo per provare un’esperienza - conclude - ma era un compromesso al quale non volevo, e tuttora non voglio scendere».