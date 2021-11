Veronica Gentili, Ciro Grillo e la sfida di tenere accesi i riflettori in tv

Vuole essere protagonista. La conduttrice di "Controcorrente" non perde occasione per tentare di catturare l'attenzione. L'ultima è con il video sul caso Ciro Grillo mandato in onda lunedì scorso, in prima serata, su Rete4, scatenando reazioni. In studio tra giornalisti e opinionisti, ma anche tra parlamentari e virologi, Veronica Gentili, 39 anni, punta a dare un'immagine di sé attraente e combattiva, in tubino o in tailleur. «Con irrinunciabile tacco 12». E non nasconde «l'ambizione: fisiologica, misurata, benefica», scrive una nota in cui sintetizza la vicenda trattata ed è il modo per ribadire la propria determinazione nel voler fare carriera. Lei aggiunge: «L’altra caratteristica in cui credo molto è la “contaminazione"», sostenuta sperimentando mestieri diversi. «Mi piace accettare nuove sfide», conclude, vincendone subito una. Restare sotto i riflettori.

