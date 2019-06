Veterano di guerra ritrova il suo primo amore dopo 75 anni: «Non l'ho mai dimenticata»

Giovedì 13 Giugno 2019, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 15:01

Veterano della Seconda Guerra Mondiale ritrova dopo 75 anni il suo grande amore. Kara Troy Robbins e Jeanine Ganaye si sono conosciuti durante la Seconda Guerra Mondiale, si conobbero in Francia ed ebbero una relazione durata appena 2 mesi e interrotta dopo la partenza improvvisa dell'uomo.«Lui era in licenza e cercava qualcuno che gli lavasse i vestiti. Mia madre accettò di aiutarlo. Si può dire che è stato un amore incipiente. Non potevamo comunicare troppo a causa della lingua, ma stavamo bene insieme. Ogni volta che era libero, veniva da me. Avremmo avuto bisogno di un po’ più di tempo», ha raccontato la donna a un canale televisivo francese grazie al quale è stato possibile riabbracciarsi. All'epoca dei fatti la donna aveva appena 17 anni, oggi ne ha 92 ma confessa di non aver mai dimenticato il suo amore americano.I due si sono rivisti in occasione del 75esimo anniversario dallo sbarco in Normandia. L'uomo, intervistato dalla tv francese, ha raccontato del suo primo amore, così la redazione si è messa sulle tracce della donna e dopo oltre 70 anni è riuscito a trovarla e a far incontrare di nuovo i due, per i quali non sembra mai essere passato il tempo. I due ultra novantenni sono ancora molto innamorati e anche se hanno vissuto le loro vite non hanno mai dimenticato quei due mesi passati insieme.