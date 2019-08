Iniezione di Viagra per fare una bella figura con la partner, ora rischia un'erezione permanente

Lunedì 12 Agosto 2019, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 15:29

Danny Polaris, che vive a Kreuzberg, a Berlino, ha ammesso di aver preso il Viagra per fare una bella impressione con una donna con la quale si stava frequentando. La sera dell'appuntamento ha chiesto a un amico di farglima da allora l'erezione non è più andata via.A Danny è stato diagnosticato un priapismo, una malattia che nel lungo termine potrebbe avere conseguenze permanenti sui suoi genitali. L'uomo ha ammesso di aver anche pianto per il dolore causato da questa erezione prolungata, viene curato e monitorato dai medici, le sue condizioni migliorano, ma ancora non è possibile stabilire se ci siano stati danni e di quale entità.Il giovane, come riporta Metro, ha scelto di parlare della sua storia per sensibilizzare i ragazzi in tema. Una leggerezza potrebbe avere conseguenze irreversibili nella sua vita e non vuole che altre persone commettano una simile scioccheza.